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Порошенко пообіцяв бізнесу свободу від втручань силовиків

Субота, 24 березня 2018, 12:58

Закон про Національне бюро фінансових розслідувань позбавить правоохоронні органи можливостей втручатися у діяльність бізнесу.

Про це президент України Петро Порошенко заявив 24 березня в ході урочистостей з нагоди 26-ї річниці діяльності СБУ.

"Зареєстровано проект закону про Нацбюро фінансових розслідувань, яке позбавить усі інші правоохоронні органи, в т.ч. СБУ, НАБУ, Нацполіцію, ГПУ можливості втручатися у діяльність бізнесу", - зазначив президент. 

За його словами, у НАБУ "залишиться таке право, якщо там (у бізнесі - ред.) задіяні кошти держбюджету".

"Якщо ти працюєш на ринку - немає чого правоохоронним органам втручатися у роботу українських підприємців", - додав він.

Порошенко висловив сподівання, що закон буде ухвалено у поточному році і він "дасть можливість відкрити нову сторінку у стосунках влади та бізнесу". 

Також Порошенко повідомив, що остаточна редакція нового "Закону про Нацбезпеку" передбачатиме запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю СБУ.

"На мою думку, як і на думку наших партнерів - членів-країн НАТО, це важливо, аби забезпечити відповідність закону, який я передав до ВР, стандартам Альянсу", - зазначив президент.

Раніше глава держави заявив, що найближчим часом ініціює внесення змін до Конституції для закріплення стратегії країни на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Українська правда
Теми: ПорошенкоСБУбізнесполіціяГенпрокуратура
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