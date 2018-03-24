Порошенко пообещал бизнесу свободу от вмешательства силовиков

Закон о Национальном бюро финансовых расследований лишит правоохранительные органы возможности вмешиваться в деятельность бизнеса.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта в ходе торжеств по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ.

"Зарегистрирован проект закона о Нацбюро финрасследований, которое избавит все другие правоохранительные органы, в т.ч. СБУ, НАБУ, Нацполицию, ГПУ возможности вмешиваться в деятельность бизнеса", - отметил президент.

По его словам, у НАБУ "останется такое право, если там (в бизнесе - ред.) задействованы средства госбюджета".

"Если ты работаешь на рынке - незачем правоохранительным органам вмешиваться в работу украинских предпринимателей", - добавил он.

Порошенко выразил надежду, что закон будет принят в текущем году и "даст возможность открыть новую страницу в отношениях власти и бизнеса".

Также Порошенко сообщил, что окончательная редакция нового "Закона о национальной безопасности" будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью СБУ.

"По моему мнению, как и по мнению наших партнеров - членов-стран НАТО, это важно, чтобы обеспечить соответствие закона, который я передал в ВР, стандартам Альянса", - отметил президент.

Ранее глава государства заявил, что в ближайшее время инициирует внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию.