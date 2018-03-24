Порошенко пообещал бизнесу свободу от вмешательства силовиков

2223 просмотра
Суббота, 24 марта 2018, 13:58

Закон о Национальном бюро финансовых расследований лишит правоохранительные органы возможности вмешиваться в деятельность бизнеса.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта в ходе торжеств по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ.

"Зарегистрирован проект закона о Нацбюро финрасследований, которое избавит все другие правоохранительные органы, в т.ч. СБУ, НАБУ, Нацполицию, ГПУ возможности вмешиваться в деятельность бизнеса", - отметил президент.

По его словам, у НАБУ "останется такое право, если там (в бизнесе - ред.) задействованы средства госбюджета".

"Если ты работаешь на рынке - незачем правоохранительным органам вмешиваться в работу украинских предпринимателей", - добавил он.

Порошенко выразил надежду, что закон будет принят в текущем году и "даст возможность открыть новую страницу в отношениях власти и бизнеса".

Также Порошенко сообщил, что окончательная редакция нового "Закона о национальной безопасности" будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью СБУ.

"По моему мнению, как и по мнению наших партнеров - членов-стран НАТО, это важно, чтобы обеспечить соответствие закона, который я передал в ВР, стандартам Альянса", - отметил президент.

Ранее глава государства заявил, что в ближайшее время инициирует внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. 

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Порошенко СБУ бизнес полиция Генпрокуратура
powered by lun.ua
По теме
Порошенко уверен: разоблачения Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужбистов 24 марта 2018, 12:43
Порошенко поблагодарил СБУ за "разоблаченное гнездо, которое готовило теракты в Киеве" 24 марта 2018, 11:36
Порошенко поблагодарил США за предоставление Украине $620 млн помощи 24 марта 2018, 00:34
Все новости
Главные новости
РФ обвинила Латвию в "дискриминации русскоязычных"
Президент инициирует поправки к Конституции о евроатлантических стремлениях Украины
Порошенко поблагодарил СБУ за "разоблаченное гнездо, которое готовило теракты в Киеве"
США и до 20 стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов - Times
Все новости
в топе

ТОП-30 лучших мультфильмов всех времен

осмысление

6 удивительных фактов о лесе, которые вы возможно не понимаете