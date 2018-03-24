Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко пообещал бизнесу свободу от вмешательства силовиков

Суббота, 24 марта 2018, 12:58

Закон о Национальном бюро финансовых расследований лишит правоохранительные органы возможности вмешиваться в деятельность бизнеса.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 24 марта в ходе торжеств по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ.

"Зарегистрирован проект закона о Нацбюро финрасследований, которое лишит все другие правоохранительные органы, в т.ч. СБУ, НАБУ, Нацполицию, ГПУ возможности вмешиваться в деятельность бизнеса", - отметил президент.

По его словам, у НАБУ "останется такое право, если там (в бизнесе - ред.) задействованы средства госбюджета".

"Если ты работаешь на рынке - незачем правоохранительным органам вмешиваться в работу украинских предпринимателей", - добавил он.

Порошенко выразил надежду, что закон будет принят в текущем году и "даст возможность открыть новую страницу в отношениях власти и бизнеса".

Также Порошенко сообщил, что окончательная редакция нового "Закона о национальной безопасности" будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью СБУ.

"По моему мнению, как и по мнению наших партнеров - членов-стран НАТО, это важно, чтобы обеспечить соответствие закона, который я передал в ВР, стандартам Альянса", - отметил президент.

Ранее глава государства заявил, что в ближайшее время инициирует внесение изменений в Конституцию для закрепления стратегии страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. 

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСБУбизнесполицияГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: