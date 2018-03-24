На Харківщині затримали власників БПЛА, що кружляв над військовою частиною

1217 переглядів
Субота, 24 березня 2018, 14:51

У Харківській області виявили та затримали власників БПЛА, який здійснював некерований політ над територією військової частини Повітряних Сил ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні командування ПС Збройних сил України.

"23 березня близько 22:45 БПЛА, який здійснював некерований політ над адміністративно-господарською територією зазначеного військового об’єкту, виявив внутрішній патруль військової частини. Було організовано пошук літального апарату. Його власників було знайдено та передано до правоохоронних органів", - повідомили військові. 

"Використання БПЛА над військовими частинами, базами, складами та арсеналами буде вважатися порушенням, прирівняним до спроби проникнення на територію військового об’єкта та будуть збиватися без попереджень над об’єктами або на підльоті до них", - попередили у ПС ЗСУ. 

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Збройні сили
powered by lun.ua
По темі
Канада виділить Україні $4,6 млн на підтримку Збройних сил 17 березня 2018, 01:20
На Донбасі знайшли тіло людини у військовій формі 14 березня 2018, 11:01
Через пожежу на військовому полігоні загинув боєць, ще семеро обпеклися 13 березня 2018, 10:37
Усі новини
Головні новини
РФ звинуватила Латвію у "дискримінації російськомовних"
Президент ініціює поправки до Конституції про євроатлантичні прагнення України
Порошенко подякував СБУ за "майстерно викрите кубло, яке готувало теракти у Києві"
США і до 20 країн ЄС готуються вислати російських дипломатів - Times
Усі новини
Лайфхаки

Як виростити зелень та овочі на підвіконні

соцмережі

6 способів не дозволити соцмережам маніпулювати вами