На Харківщині затримали власників БПЛА, що кружляв над військовою частиною

У Харківській області виявили та затримали власників БПЛА, який здійснював некерований політ над територією військової частини Повітряних Сил ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні командування ПС Збройних сил України.

"23 березня близько 22:45 БПЛА, який здійснював некерований політ над адміністративно-господарською територією зазначеного військового об’єкту, виявив внутрішній патруль військової частини. Було організовано пошук літального апарату. Його власників було знайдено та передано до правоохоронних органів", - повідомили військові.