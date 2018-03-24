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На Харківщині затримали власників БПЛА, що кружляв над військовою частиною

Субота, 24 березня 2018, 13:51

У Харківській області виявили та затримали власників БПЛА, який здійснював некерований політ над територією військової частини Повітряних Сил ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні командування ПС Збройних сил України.

"23 березня близько 22:45 БПЛА, який здійснював некерований політ над адміністративно-господарською територією зазначеного військового об’єкту, виявив внутрішній патруль військової частини. Було організовано пошук літального апарату. Його власників було знайдено та передано до правоохоронних органів", - повідомили військові. 

"Використання БПЛА над військовими частинами, базами, складами та арсеналами буде вважатися порушенням, прирівняним до спроби проникнення на територію військового об’єкта та будуть збиватися без попереджень над об’єктами або на підльоті до них", - попередили у ПС ЗСУ. 

Теми: Збройні сили
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