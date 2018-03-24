Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харьковщине задержали владельцев БПЛА, кружившего над воинской частью

Суббота, 24 марта 2018, 13:51

В Харьковской области обнаружили и задержали владельцев БПЛА, который осуществлял неуправляемый полет над территорией военной части Воздушных Сил ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре командования ВС Вооруженных сил Украины.

"23 марта около 22:45 БПЛА, который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территории указанного военного объекта, обнаружил внутренний патруль военной части. Был организован поиск летательного аппарата. Его владельцев было найдено и передано в правоохранительные органы", - сообщили военные. 

"Использование БПЛА над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта и будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним", - предупредили в ВС ВСУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Вооруженные силы
За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Президент посмертно присвоил звание Героя более 40 защитникам
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: