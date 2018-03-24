На Харьковщине задержали владельцев БПЛА, кружившего над воинской частью

В Харьковской области обнаружили и задержали владельцев БПЛА, который осуществлял неуправляемый полет над территорией военной части Воздушных Сил ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре командования ВС Вооруженных сил Украины.

"23 марта около 22:45 БПЛА, который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территории указанного военного объекта, обнаружил внутренний патруль военной части. Был организован поиск летательного аппарата. Его владельцев было найдено и передано в правоохранительные органы", - сообщили военные.

"Использование БПЛА над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта и будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним", - предупредили в ВС ВСУ.