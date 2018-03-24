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На Київщині у 11 військових виявили вітрянку та кір

Субота, 24 березня 2018, 14:18

В Ірпінському районі Київської області за медичною допомогою звернулося шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір.

Про це йдеться у повідомленні Київської облдержадміністрації.

Також серед хворих є одна жінка з терміном вагітності 36 тижнів. 

Наразі хворі перебувають в інфекційному відділенні Ірпінської лікарні.

Взято під контроль забезпечення щепленням вакцинами КПК дітей до 18 років, які могли контактувати з хворими. Списки вірогідно контактних дітей подано до освітніх закладів для проведення протиепідемічних заходів.

Стан епідеміологічної ситуації в Ірпінському регіоні контролює  директор Департаменту охорони здоров’я КОДА. 

Теми: Київська областьарміяздоров'я
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