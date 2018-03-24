На Київщині у 11 військових виявили вітрянку та кір

118 переглядів
Субота, 24 березня 2018, 15:18

В Ірпінському районі Київської області за медичною допомогою звернулося шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір.

Про це йдеться у повідомленні Київської облдержадміністрації.

Також серед хворих є одна жінка з терміном вагітності 36 тижнів. 

Наразі хворі перебувають в інфекційному відділенні Ірпінської лікарні.

Взято під контроль забезпечення щепленням вакцинами КПК дітей до 18 років, які могли контактувати з хворими. Списки вірогідно контактних дітей подано до освітніх закладів для проведення протиепідемічних заходів.

Стан епідеміологічної ситуації в Ірпінському регіоні контролює  директор Департаменту охорони здоров’я КОДА. 

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Київська область армія здоров'я
powered by lun.ua
По темі
Голову Коцюбинського відсторонили після рішення приєднатися до Києва 12 березня 2018, 16:26
УКРОП заявив про побиття депутата на Київщині через забудову 11 березня 2018, 15:27
Вбивство Ноздровської: Слідство знайшло неоднозначні записки Россошанського 7 березня 2018, 18:01
Усі новини
Головні новини
РФ звинуватила Латвію у "дискримінації російськомовних"
Президент ініціює поправки до Конституції про євроатлантичні прагнення України
Порошенко подякував СБУ за "майстерно викрите кубло, яке готувало теракти у Києві"
США і до 20 країн ЄС готуються вислати російських дипломатів - Times
Усі новини
Лайфхаки

Як виростити зелень та овочі на підвіконні

соцмережі

6 способів не дозволити соцмережам маніпулювати вами