На Київщині у 11 військових виявили вітрянку та кір
Субота, 24 березня 2018, 14:18
В Ірпінському районі Київської області за медичною допомогою звернулося шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір.
Про це йдеться у повідомленні Київської облдержадміністрації.
Також серед хворих є одна жінка з терміном вагітності 36 тижнів.
Наразі хворі перебувають в інфекційному відділенні Ірпінської лікарні.
Взято під контроль забезпечення щепленням вакцинами КПК дітей до 18 років, які могли контактувати з хворими. Списки вірогідно контактних дітей подано до освітніх закладів для проведення протиепідемічних заходів.
Стан епідеміологічної ситуації в Ірпінському регіоні контролює директор Департаменту охорони здоров’я КОДА.