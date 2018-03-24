На Киевщине у 11 военных обнаружили ветрянку и корь

118 просмотров
Суббота, 24 марта 2018, 15:18

В Ирпенском районе Киевской области за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро - с подозрением на корь.

Об этом говорится в сообщении Киевской облгосадминистрации.

Также среди больных есть одна женщина со сроком беременности 36 недель.

В настоящее время больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

Взято под контроль обеспечение прививками вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Списки вероятно контактных детей направлены в образовательных заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.

Состояние эпидемиологической ситуации в Ирпенском регионе контролирует директор Департамента здравоохранения КОГА. 

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Киевская область армия здоровье
powered by lun.ua
По теме
Главу Коцюбинского отстранили после решения присоединиться к Киеву 12 марта 2018, 16:26
УКРОП заявил об избиении депутата в Киевской области 11 марта 2018, 15:27
Убийство Ноздровськой: Следствие нашло неоднозначные записки Россошанского 7 марта 2018, 18:01
Все новости
Главные новости
РФ обвинила Латвию в "дискриминации русскоязычных"
Президент инициирует поправки к Конституции о евроатлантических стремлениях Украины
Порошенко поблагодарил СБУ за "разоблаченное гнездо, которое готовило теракты в Киеве"
США и до 20 стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов - Times
Все новости
в топе

ТОП-30 лучших мультфильмов всех времен

осмысление

6 удивительных фактов о лесе, которые вы возможно не понимаете