На Киевщине у 11 военных обнаружили ветрянку и корь
В Ирпенском районе Киевской области за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро - с подозрением на корь.
Об этом говорится в сообщении Киевской облгосадминистрации.
Также среди больных есть одна женщина со сроком беременности 36 недель.
В настоящее время больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.
Взято под контроль обеспечение прививками вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Списки вероятно контактных детей направлены в образовательных заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.
Состояние эпидемиологической ситуации в Ирпенском регионе контролирует директор Департамента здравоохранения КОГА.