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На Киевщине у 11 военных обнаружили ветрянку и корь

Суббота, 24 марта 2018, 14:18

В Ирпенском районе Киевской области за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро - с подозрением на корь.

Об этом говорится в сообщении Киевской облгосадминистрации.

Также среди больных есть одна женщина со сроком беременности 36 недель.

В настоящее время больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

Взято под контроль обеспечение прививками вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Списки вероятно контактных детей направлены в образовательных заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.

Состояние эпидемиологической ситуации в Ирпенском регионе контролирует директор Департамента здравоохранения КОГА. 

Темы: Киевская областьармияздоровье
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