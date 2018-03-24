На Киевщине у 11 военных обнаружили ветрянку и корь

В Ирпенском районе Киевской области за медицинской помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро - с подозрением на корь.

Об этом говорится в сообщении Киевской облгосадминистрации.

Также среди больных есть одна женщина со сроком беременности 36 недель.

В настоящее время больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

Взято под контроль обеспечение прививками вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Списки вероятно контактных детей направлены в образовательных заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.

Состояние эпидемиологической ситуации в Ирпенском регионе контролирует директор Департамента здравоохранения КОГА.