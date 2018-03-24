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Кремль: відносини Трампа і Путіна перебувають "на стадії становлення"

Субота, 24 березня 2018, 16:13

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що стосунки президентів Росії та США перебувають "на стадії становлення".

Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу "Мир", коментуючи телефоний дзвінок Трампа до Путіна після виборів в РФ, інформує "РИА Новости".

За словами Пєскова, дзвінок Трампа Путіну після виборів має "протокольний зміст" і багато в чому характеризує їх відносини.

"Президент Трамп привітав президента Путіна з обранням. Що, звичайно, важливо, і що багато в чому характеризує їх взаємини, які перебувають на стадії становлення. Як глав двох лідируючих, двох провідних держав світу", - сказав Пєсков.

Пєсков зазначив, що обидва лідери розуміють необхідність особистого спілкування, для якого є величезна кількість причин. "У вигляді і регіональних конфліктів, і рамкових проблем, таких як стратегічна безпека, глобальна безпека, таких як тематика роззброєння. Таких як конфлікт в Сирії, Північна Корея і так далі", - пояснив прес-секретар.

Раніше Трамп заявив, що дзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, аби привітати його з перемогою на виборах, і запропонував зустрітися.

Згодом у ЗМІ злили інформацію, згідно з якою радники з національної безпеки рекомендували Трампу не вітати Путіна. Трамп, дізнавшись про витік у пресу, був розлючений.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСША
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