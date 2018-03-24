Кремль: отношения Трампа и Путина находятся "на стадии становления"

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Суббота, 24 марта 2018, 17:13

Представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения президентов России и США находятся "на стадии становления".

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир", комментируя телефонный звонок Трампа к Путину после выборов в РФ, информирует "РИА Новости".

По словам Пескова, звонок Трампа Путину после виборов имеет "протокольный смысл" и во многом характеризует их отношения.

"Президент Трамп поздравил президента Путина с избранием. Что, конечно, важно, и во многом характеризует их взаимоотношения, которые находятся на стадии становления. Как глав двух лидирующих, двух ведущих государств мира", - сказал Песков.

Он отметил, что оба лидера понимают необходимость личного общения, для которого есть огромное множество причин. "В виде и региональных конфликтов, и рамочных проблем, таких как стратегическая безопасность, глобальная безопасность, таких как разоруженческая тематика. Таких как конфликт в Сирии, Северная Корея и так далее", — пояснил пресс-секретарь.

Ранее Трамп заявил, что звонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах, и предложил встретиться.

Позже в СМИ слили информацию, согласно которой советники по национальной безопасности рекомендовали Трампу не поздравлять Путина. Трамп, узнав об утечке в прессу, был взбешен.

Европейская правда

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Темы: Росcия США
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