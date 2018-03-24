У Сімферополі кримськотатарського активіста арештували за YouTube

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Субота, 24 березня 2018, 18:13

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 23 березня заарештував кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова до 16 травня.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

22 березня в будинку Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після обшуків його відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі.

Як повідомила дружина активіста, кримінальну справу (частина 2 статті 205 КК Росії) на нього завели за те, що він у 2014 році як блогер публікував відео і виставляв їх в YouTube.

Наріман Мемедемінов
Наріман Мемедемінов
Радіо Свобода

Правозахисники, журналісти, блогери вимагали від Росії і підконтрольної їй влади анексованого Криму негайного звільнити активіста.

Як повідомляє Центр інформації з прав людини, до відкритого заклику вже приєдналися організації Медійна ініціатива за права людини, КримSOS, адвокат Микола Полозов, журналісти і кримськотатарські активісти.

Як зазначив Полозов на своїй сторінці в Facebook, після затримання Мемедемінова кількість політичних в'язнів в Росії і анексованому нею Криму збільшилася до 65.

Національна спілка журналістів України висловила стурбованість "черговим наступом на свободу слова" в анексованому Росією Криму і вимагає від Москви звільнення Мемедемінова й інших затриманих за політичними звинуваченнями.

У лютому 2016 року в будинку Мемедемінова вже проводили обшук, підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суду 13 липня 2017 року розглядав адміністративну справу проти активіста, його притягували до відповідальності за нібито участь в несанкціонованому мітингу 13 квітня 2017 року поблизу будинку Сейдамета Мустафаєва, в якого в той момент проводився обшук.

Тоді біля будинку зібралася велика кількість кримських татар, щоб підтримати співвітчизника, серед них був і Наріман Мемедемінов.

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Теми: Крим кримські татари
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