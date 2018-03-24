В Симферополе крымскотатарского активиста арестовали за YouTube

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 23 марта арестовал крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова до 16 мая.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

22 марта в доме Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После обысков его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе.

Как сообщила жена активиста, уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.

Нариман Мемедеминов Радио Свобода

Правозащитники, журналисты, блогеры потребовали от России и подконтрольной ей власти аннексированного Крыма немедленного освободить активиста.

Как сообщает Центр информации по правам человека, к открытому призыву уже присоединились организации Медийная инициатива за права человека, КримSOS, адвокат Николай Полозов, журналисты и крымскотатарские активисты.

Как отметил Полозов на своей странице в Facebook, после задержания Мемедеминова количество политических заключенных в России и аннексированном ею Крыму увеличилась до 65.

Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность "очередным наступлением на свободу слова" в аннексированном Россией Крыму и требует от Москвы освобождения Мемедеминова и других задержанных по политическим обвинениям.

В феврале 2016 года в доме Мемедеминова уже проводили обыск, подконтрольный России Бахчисарайский районный суд 13 июля 2017 года рассматривал административное дело против активиста, его привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 возле дома Сейдамета Мустафаева, у которого в тот момент проводился обыск.

Тогда у дома собралось большое количество крымских татар, чтобы поддержать соотечественника, среди них был и Нариман Мемедеминов.