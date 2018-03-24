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В Симферополе крымскотатарского активиста арестовали за YouTube

Суббота, 24 марта 2018, 17:13

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 23 марта арестовал крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова до 16 мая.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

22 марта в доме Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После обысков его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе.

Как сообщила жена активиста, уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.

Нариман Мемедеминов
Нариман Мемедеминов
Радио Свобода

Правозащитники, журналисты, блогеры потребовали от России и подконтрольной ей власти аннексированного Крыма немедленного освободить активиста.

Как сообщает Центр информации по правам человека, к открытому призыву уже присоединились организации Медийная инициатива за права человека, КримSOS, адвокат Николай Полозов, журналисты и крымскотатарские активисты.

Как отметил Полозов на своей странице в Facebook, после задержания Мемедеминова количество политических заключенных в России и аннексированном ею Крыму увеличилась до 65.

Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность "очередным наступлением на свободу слова" в аннексированном Россией Крыму и требует от Москвы освобождения Мемедеминова и других задержанных по политическим обвинениям.

В феврале 2016 года в доме Мемедеминова уже проводили обыск, подконтрольный России Бахчисарайский районный суд 13 июля 2017 года рассматривал административное дело против активиста, его привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 возле дома Сейдамета Мустафаева, у которого в тот момент проводился обыск.

Тогда у дома собралось большое количество крымских татар, чтобы поддержать соотечественника, среди них был и Нариман Мемедеминов.

Темы: Крымкрымские татары
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