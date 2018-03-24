Бойовики в суботу стріляли з гранатометів і кулеметів

Протягом дня суботи зафіксовано 5 обстрілів позицій ЗСУ з боку бойовиків. Жоден український воїн не постраждав.

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки.

Також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти тричі застосували по захисниках Лебединського, що на приморській ділянці оборони.

На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Щастя.