Боевики в субботу стреляли из гранатометов и пулеметов

В течение дня субботы зафиксировано 5 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Ни один украинский воин не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе Каменки.

Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитниках Лебединского, что на приморском участке обороны.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.