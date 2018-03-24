Боевики в субботу стреляли из гранатометов и пулеметов

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Суббота, 24 марта 2018, 18:39

В течение дня субботы зафиксировано 5 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Ни один украинский воин не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе Каменки.

Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитниках Лебединского, что на приморском участке обороны.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.

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Темы: АТО
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