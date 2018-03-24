Боевики в субботу стреляли из гранатометов и пулеметов
В течение дня субботы зафиксировано 5 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Ни один украинский воин не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.
На Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе Каменки.
Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитниках Лебединского, что на приморском участке обороны.
На Луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Счастье.