Фігуранта справи "кримських диверсантів" етапували до РФ – ЗМІ

Фігуранта справи "кримських диверсантів" Дмитра Штиблікова, засудженого в окупованому Криму до 5 років колонії суворого режиму, етапували до Омської області РФ.

Про це "Укрінформу" повідомили в редакції журналу "Чорноморська безпека", який до окупації півострова редагував Штибліков і який тепер виходить у Києві.

Разом з тим, у редакції не знають, чи стане Омськ кінцевою зупинкою чи етапом ще далі.

Як повідомлялося, 16 листопада 2017 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

18 травня 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством, тобто визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили.

9 листопада 2016 року в Севастополі окупанти повідомили про затримання "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя 10 листопада заарештував трьох затриманих в Севастополі "диверсантів" на два місяці. 30 грудня 2016 року "севастопольський суд" продовжив термін утримання під вартою відносно Штиблікова, Бессарабова і Дудки до 8 березня 2017 року.

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі "Номос". Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України наголошували, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.