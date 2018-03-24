Фигуранта дела "крымских диверсантов" этапировали в РФ - СМИ

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Суббота, 24 марта 2018, 19:49

Фигуранта дела "крымских диверсантов" Дмитрия Штыбликова, осужденного в оккупированном Крыму к 5 годам колонии строгого режима, этапировали в Омскую область РФ.

Об этом "Укринформу" сообщили в редакции журнала "Черноморская безопасность", который до оккупации полуострова редактировал Штыбликов и который теперь выходит в Киеве.

Вместе с тем, в редакции не знают, станет ли Омск конечной остановкой или этапом еще дальше.

Как сообщалось, 16 ноября 2017 года подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

18 мая 2017 года Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

9 ноября 2016 года в Севастополе оккупанты сообщили о задержании "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе "диверсантов" на два месяца. 30 декабря 2016 года "севастопольский суд" продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос". Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

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Темы: Крым Росcия политзаключенные
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