У США пройшли масові демонстрації за посилення контролю над зброєю

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Субота, 24 березня 2018, 22:24

Сотні тисяч підлітків та тих, хто їх підтримує, зібралися у Вашингтоні та інших містах США в суботу, вимагаючи посилення контролю над зброєю.

Як пише Associated Press, ця акція стала одним з наймасовіших молодіжних протестів із часів В'єтнаму.

"Марш за наші життя" у Вашингтоні, що нараховував сотні тисяч людей, пройшов по Пенсільванському авеню між Капітолієм та Білим домом.

Великі мітинги, які нараховували іноді десятки тисяч людей, також пройшли в таких містах як Бостон; Нью Йорк; Лос Анджелес; Чикаго; Х'юстон; Фенікс; Форт-Уорт, штат Техас; Міннеаполіс; і Паркленд, штат Флорида, де в результаті нападу в середній школі 14 лютого загинуло 17 осіб.

Протестуючі заявляли, що вони бояться бути застреленими в школі і втомилися від бездіяльності дорослих після однієї масової стрілянини за іншою.

Вони закликали до таких заходів, як заборона на магазини великої місткості і штурмові гвинтівки, подібні до тієї, яку використовував вбивця у Флориді, більш суворі попередні перевірки і шкільна безпеку, а також підвищення віку для придбання зброї.

При цьому близько 30 прихильників прав на носіння зброї організували контр-демонстрацію перед штаб-квартирою ФБР у Вашингтоні, спокійно стоячи з такими плакатами, як "Озброєні жертви живуть довше" і "Припиніть порушувати громадянські права".

Нове опитування, проведене Дослідницьким центром зі зв'язків з громадськістю Associated Press-NORC, показало, що 69% американців виступають за посилення законів про володіння зброєю в США. У 2016 році таких було 61%, в 2013 - 55%.

В цілому, 90% демократів, 50% республіканців і 54% власників зброї є прихильниками більш суворих законів про володіння зброєю.

Українська правда
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Теми: США зброя
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