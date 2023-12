У США пройшли масові демонстрації за посилення контролю над зброєю

Сотні тисяч підлітків та тих, хто їх підтримує, зібралися у Вашингтоні та інших містах США в суботу, вимагаючи посилення контролю над зброєю.

Як пише Associated Press, ця акція стала одним з наймасовіших молодіжних протестів із часів В'єтнаму.

"Марш за наші життя" у Вашингтоні, що нараховував сотні тисяч людей, пройшов по Пенсільванському авеню між Капітолієм та Білим домом.

Hundreds of thousands of demonstrators gathered in the nation’s capital for the march. This photo puts in perspective just how vast the turnout was. https://t.co/cAer3QdM93 pic.twitter.com/9FKDqj5iG9 — Washington Post (@washingtonpost) March 24, 2018

Великі мітинги, які нараховували іноді десятки тисяч людей, також пройшли в таких містах як Бостон; Нью Йорк; Лос Анджелес; Чикаго; Х'юстон; Фенікс; Форт-Уорт, штат Техас; Міннеаполіс; і Паркленд, штат Флорида, де в результаті нападу в середній школі 14 лютого загинуло 17 осіб.

Протестуючі заявляли, що вони бояться бути застреленими в школі і втомилися від бездіяльності дорослих після однієї масової стрілянини за іншою.

Вони закликали до таких заходів, як заборона на магазини великої місткості і штурмові гвинтівки, подібні до тієї, яку використовував вбивця у Флориді, більш суворі попередні перевірки і шкільна безпеку, а також підвищення віку для придбання зброї.

This high-resolution satellite image of the March for Our Lives rally in Washington, D.C. was captured by DigitalGlobe’s WorldView-2 satellite at 11:59 a.m. EDT on Saturday. Image: @DigitalGlobe pic.twitter.com/cp10gRXJbV — Washington Post (@washingtonpost) March 24, 2018

При цьому близько 30 прихильників прав на носіння зброї організували контр-демонстрацію перед штаб-квартирою ФБР у Вашингтоні, спокійно стоячи з такими плакатами, як "Озброєні жертви живуть довше" і "Припиніть порушувати громадянські права".

Нове опитування, проведене Дослідницьким центром зі зв'язків з громадськістю Associated Press-NORC, показало, що 69% американців виступають за посилення законів про володіння зброєю в США. У 2016 році таких було 61%, в 2013 - 55%.

В цілому, 90% демократів, 50% республіканців і 54% власників зброї є прихильниками більш суворих законів про володіння зброєю.