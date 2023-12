В США прошли массовые демонстрации за усиление контроля над оружием

Сотни тысяч подростков и их сторонников собрались в Вашингтоне и других городах США в субботу, требуя ужесточения контроля над оружием.

Как пишет Associated Press, эта акция стала одним из самых массовых молодежных протестов со времен Вьетнама.

"Марш за наши жизни" в Вашингтоне, насчитывающий сотни тысяч людей, прошел по Пенсильванскому авеню между Капитолием и Белым домом.

Hundreds of thousands of demonstrators gathered in the nation’s capital for the march. This photo puts in perspective just how vast the turnout was. https://t.co/cAer3QdM93 pic.twitter.com/9FKDqj5iG9 — Washington Post (@washingtonpost) March 24, 2018

Большие митинги, насчитывающие иногда десятки тысяч человек, также прошли в таких городах как Бостон; Нью-Йорк; Лос-Анджелес; Чикаго; Хьюстон; Феникс; Форт-Уорт, штат Техас; Миннеаполис; и Паркленд, штат Флорида, где в результате нападения в средней школе 14 февраля погибло 17 человек.

Протестующие заявляли, что они боятся быть застреленными в школе и устали от бездействия взрослых после одной массовой стрельбы за другой.

Они призвали к таким мерам, как запрет на магазины большой емкости и штурмовые винтовки, подобные той, которую использовал убийца во Флориде, более строгие предварительные проверки и школьная безопасность, а также повышение возраста для приобретения оружия.

This high-resolution satellite image of the March for Our Lives rally in Washington, D.C. was captured by DigitalGlobe’s WorldView-2 satellite at 11:59 a.m. EDT on Saturday. Image: @DigitalGlobe pic.twitter.com/cp10gRXJbV — Washington Post (@washingtonpost) March 24, 2018

При этом около 30 сторонников прав на ношение оружия организовали контр-демонстрацию перед штаб-квартирой ФБР в Вашингтоне, спокойно стоя с такими плакатами, как "Вооруженные жертвы живут дольше" и "Прекратите нарушать гражданские права".

Новый опрос, проведенный Исследовательским центром по связям с общественностью Associated Press-NORC, показал, что 69% американцев считают, что законы о владении оружием в США должны быть ужесточены. В 2016 году таких был 61%, в 2013 – 55%.

В целом, 90% демократов, 50% республиканцев и 54% владельцев оружия являются сторонниками более строгих законов о владении оружием.