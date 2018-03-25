Більшість сербів висловилися проти вступу в НАТО

Більшість сербів висловилися проти вступу країни в НАТО.

Про це йдеться в доповіді Інституту у справах Європи, пише DW.com.

Згідно з результатами опитування, 84 відсотки жителів Сербії не хочуть бачити свою країну членом Північноатлантичного альянсу. Ідею про членство в НАТО підтримують 10 відсотків опитаних.

Респонденти також прокоментували бомбардування колишньої Югославії навесні 1999 року. 66 відсотків опитаних вважають, що їх можна було уникнути.

Відповідальність за бомбардування 17 відсотків учасників опитування покладають на політику колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича.

У 1999 році Міжнародний трибунал ООН по колишній Югославії звинуватив Мілошевича у військових злочинах в Хорватії, Косово, а також Боснії і Герцеговині. Процес у справі колишнього президента Югославії був закритий після смерті обвинуваченого від інфаркту в березні 2006 року.