Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість сербів висловилися проти вступу в НАТО

Неділя, 25 березня 2018, 00:43

Більшість сербів висловилися проти вступу країни в НАТО.

Про це йдеться в доповіді Інституту у справах Європи, пише DW.com.

Згідно з результатами опитування, 84 відсотки жителів Сербії не хочуть бачити свою країну членом Північноатлантичного альянсу. Ідею про членство в НАТО підтримують 10 відсотків опитаних.

Респонденти також прокоментували бомбардування колишньої Югославії навесні 1999 року. 66 відсотків опитаних вважають, що їх можна було уникнути.

Відповідальність за бомбардування 17 відсотків учасників опитування покладають на політику колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича.

У 1999 році Міжнародний трибунал ООН по колишній Югославії звинуватив Мілошевича у військових злочинах в Хорватії, Косово, а також Боснії і Герцеговині. Процес у справі колишнього президента Югославії був закритий після смерті обвинуваченого від інфаркту в березні 2006 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОСербія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
НАТО
Португалія стала 23-ою країною, що уклала декларацію про членство України в НАТО
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Останні новини
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
Усі новини...
Реклама: