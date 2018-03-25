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Большинство сербов высказались против вступления в НАТО

Воскресенье, 25 марта 2018, 00:43

Большинство сербов высказались против вступления страны в НАТО.

Об этом говорится в докладе Института по делам Европы, пишет DW.com.

Согласно результатам опроса, 84 процента жителей Сербии не хотят видеть свою страну членом Североатлантического альянса. Идею о членстве в НАТО поддерживают 10 процентов опрошенных.

Респонденты также прокомментировали бомбардировки бывшей Югославии весной 1999 года. 66 процентов опрошенных полагают, что их можно было избежать.

Ответственность за бомбардировки 17 процентов участников опроса возлагают на политику бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.

В 1999 году Международный трибунал ООН по бывшей Югославии обвинил Милошевича в военных преступлениях в Хорватии, Косово, а также Боснии и Герцеговине. Процесс по делу бывшего президента Югославии был закрыт после смерти обвиняемого от инфаркта в марте 2006 года.

Темы: НАТОСербия
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