РФ транслює пропаганду в ЄС, використовуючи британську ліцензію на мовлення

Телевізійні станції, що належать Росії, використовують Велику Британію в якості центру для поширення пропаганди і теорій змови по всій Європі.

Про це пише The Telegraph.

Дві станції, позначені в ЄС як такі, що поширюють "змови" про "іноземних політиків", володіючи ліцензіями британського наглядового відомства Ofcom, передають програми з Росії в колишні радянські республіки.

Обидва канали, Ren TV та НТВ, зареєстровані в Лондоні.

Передачі викликають "серйозну стурбованість" серед союзників Великої Британії в країнах, що є сусідами з РФ.

Один з дипломатів попереджає, що "кампанію з потужної дезінформації", яка проводиться цими каналами, можна порівняти із зусиллями вжитими Кремлем після фінансування бойовиків на сході України, в очевидній спробі почати хвилювання серед російськомовних меншин.

Один з каналів, як виявилося порушив правила Ofcom вісім разів за останні шість років, але продовжує працювати, використовуючи британську ліцензію.

Порушення включають заклики глядачів підписати петицію, ініційовану референдум щодо зміни конституції Латвії, а також помилкове твердження про те, що ініціатива була схвалена латвійським виборчкомом.

Порушенням також була трансляція в 2015 році коментарів російського політика Володимира Жириновського, який заявляв, що Росія повинна "випалити Київ напалмом".

Посол Латвії у Великій Британії Байба Браже, сказала, що відомству Ofcom необхідно "робити більше" для вирішення цих завдань, а також закликала до змін в правилах ЄС, які могли б дозволити втручатися в конфліктні ситуації місцевим регуляторам.

Вони передавали "чисту пропаганду", сказала вона.

Правила Євросоюзу дозволяють мовникам транслювати свої передачі на території всіх країн-членів, навіть якщо телеканали зареєстровані тільки в одній державі. Регулятор в "країні походження", в даному випадку у Великій Британії, одноосібно відповідає за контроль за кожною зареєстрованою мовною компанією незалежно від того, де передаються програми.