РФ транслирует пропаганду в ЕС, используя британскую лицензию на вещание

Телевизионные станции, принадлежащие России, используют Великобританию в качестве центра для распространения пропаганды и теорий заговора по всей Европе.

Об этом пишет The Telegraph.

Две станции, обозначенные в ЕС как распространяющие "заговоры" об "иностранных политиках", обладая лицензиями британского надзорного ведомства Ofcom, передают программы из России в бывшие советские республики.

Оба канала, Ren TV и НТВ, зарегистрированы в Лондоне.

Передачи вызывают "серьезную обеспокоенность" среди союзников Великобритании в странах, соседствующих с РФ.

Один из дипломатов предупреждает, что "кампания по сильной дезинформации", которая проводится этими каналами, сравнима с усилиями предпринятыми Кремлем после финансирования боевиков на востоке Украины, в очевидной попытке начать волнения среди русскоязычных меньшинств.

Один из каналов, как обнаружилось нарушил правила Ofcom восемь раз за последние шесть лет, но продолжает работать, используя британскую лицензию.

Нарушения включают призывы зрителей подписать петицию, инициирующую референдум по изменению конституции Латвии, а также ложное утверждение о том, что инициатива была одобрена латвийским избиркомом.

Нарушением также была трансляция в 2015 году комментариев российского политика Владимира Жириновского, который заявлял, что Россия должна "выжечь Киев напалмом".

Посол Латвии в Великобритании Байба Браже, сказала, что ведомству Ofcom необходимо "делать больше" для решения этих задач, а также призвала к изменениям в правилах ЕС, которые могли бы позволить вмешиваться в конфликтные ситуации местным регуляторам.

Они передавали "чистую пропаганду", сказала она.

Правила Евросоюза позволяют вещателям транслировать свои передачи на территории всех стран-членов, даже если телеканалы зарегистрированы только в одном государстве. Регулятор в "стране происхождения", в данном случае в Великобритании, несет исключительную ответственность за контроль за каждой зарегистрированной вещательной компанией независимо от того, где передаются программы.