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В історичній будівлі на Львівщині сталась масштабна пожежа

Неділя, 25 березня 2018, 08:44

У м. Хирів на Львівщині вигоріла будівля колишнього колегіуму єзуїтів із каплицею, де в останні роки діяв готель.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У суботу, 24 березня, у м. Хирів, що у Старосамбірському районі Львівщини, близько 14:00 виникла пожежа на вул. Б. Хмельницького, 40 на території колишнього колегіуму єзуїтів із каплицею, де у радянські часи розміщувалася військова частина, а в останні роки діяв готель.

 
всі фото: ZAXID.NET.
 
 

Пожежа поширилася на усю площу даху будівлі. Пізніше вогонь поширився і на нижні поверхи.

Станом на 20:00 24 березня, за повідомленням рятувальників, пожежу у недіючому оздоровчому комплексі вдалося локалізувати. У храмі пожежею було знищено лише купол.

Як зазначає видання, йдеться про оздоровчо-відпочинковий комплекс "Лаяр Палац", що входить до Royal Hotels Group. За непідтвердженими даними, його власником є нардеп від БПП Андрій Лопушанський.

Комплекс збудований у 1886 році, і добудований у 1904 році у стилі неоренесансу, він є пам’яткою архітектури місцевого значення.

"Українська правда" у Threads

Теми: надзвичайна подіяЛьвівщина
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