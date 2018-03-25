В историческом здании на Львовщине произошел крупный пожар

В г. Хыров Львовской области, выгорело здание бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в последние годы действовал отель.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

В субботу, 24 марта, в г. Хыров, что в Старосамборском районе Львовской, около 14:00 возник пожар на ул. Б. Хмельницкого, 40 на территории бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в советские времена располагалась военная часть, а в последние годы действовал отель.

все фото: ZAXID.NET.

Пожар распространился на всю площадь крыши здания. Позже огонь распространился и на нижние этажи.

По состоянию на 20:00 24 марта, по сообщению спасателей, пожар в недействующем оздоровительном комплексе удалось локализовать. В храме пожаром было уничтожено только купол.

Как отмечает издание, речь идет об оздоровительно-развлекательном комплексе "Лаяр Палас", который входит в Royal Hotels Group. По неподтвержденным данным, его владельцем является нардеп от БПП Андрей Лопушанский.

Комплекс построен в 1886 году, и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, он является памятником архитектуры местного значения.