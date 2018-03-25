У Києві після переслідування затримали колишнього очільника харківської патрульної поліції Євгена Мельника, який перебував у нетверезому стані за кермом.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

За даними видання, біля ТРЦ Lavina автомобіль Mitsubishi Lancer проїхав на заборонений сигнал світлофору, через що за ним почалося переслідування. Зупинили його на вулиці Рубежівській.

"Одразу після зупинки автомобіля водій намагався втекти. Коли затримали, пан вчиняв супротив, не виконував законні вимоги поліцейського, а потім взагалі вдарив його в обличчя (напад на працівника поліції при виконанні службових обов‘язків зафіксувала слідчо-оперативна група)", - йдеться в повідомленні.

"Київ оперативний" зазначає, що у водія були ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити тест на місці (на приладі "Драгер") відмовився і поїхав до лікаря-нарколога.

Зазначається, що на Мельника в 2014 році вже складали протокол за кермування у стані сп’яніння.

Як видно на відео, затриманий підтверджує, що він Мельник Євген Олександрович, 1.07.1989 р.н. Однак він заперечує, що перебував за кермом автомобіля.

Як повідомлялося, патрульну поліцію Харкова Євген Мельник очолив 4 вересня 2015 року.

У МВС тоді зазначали, що він - 27-річний киянин, має вищу освіту, 8-разовий чемпіон з веслування. Закінчив Національний університет біоресурсів та природокористування України, а також Національний транспортний університет.

Там також повідомляли, що Мельник є лейтенантом міліції, працював у патрульній службі місті Києва та вже встиг розкрити кілька резонансних злочинів.

11 листопада 2015 року патрульну поліцію Харкова очолила Ольга Юськевич.

Повідомлялося, що Мельник продовжить службу на керівних посадах в Управлінні патрульної поліції Києва.