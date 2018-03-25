У Києві після переслідування затримали колишнього очільника харківської патрульної поліції Євгена Мельника, який перебував у нетверезому стані за кермом.

Цю інформацію підтвердила "Українській правді" прес-секретар патрульної поліції України Яна Кутова.

За її словами, Мельника було звільнено з поліції ще минулого року.

У суботу ввечері його затримали працівники патрульної поліції в Святошинському районі Києва.

"Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. На нього було складено протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом особами у стані сп'яніння)", - повідомила Кутова.

Вона додала, що Мельник намагався втекти, а при затриманні чинив опір, і щодо нього були застосовані спецзасоби.

"Освідування на стан алкогольного сп'яніння він проходив у лікаря-нарколога, результати будуть через декілька днів", - додала прес-секретар патрульної поліції.

Пізніше Кутова уточнила, що на Мельника було також складено протоколи за статтями 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів).

Після складення протоколів порушника відпустили. Тепер протоколи мають бути направлені до суду.

Раніше "Київ оперативний" повідомив, що біля ТРЦ Lavina автомобіль Mitsubishi Lancer із Мельником за кермом проїхав на заборонений сигнал світлофору, через що за ним почалося переслідування. Зупинили його на вулиці Рубежівській.

"Одразу після зупинки автомобіля водій намагався втекти. Коли затримали, пан вчиняв супротив, не виконував законні вимоги поліцейського, а потім взагалі вдарив його в обличчя (напад на працівника поліції при виконанні службових обов‘язків зафіксувала слідчо-оперативна група)", - йдеться в повідомленні.

"Київ оперативний" зазначає, що у водія були ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити тест на місці (на приладі "Драгер") відмовився і поїхав до лікаря-нарколога.

Зазначається, що на Мельника в 2014 році вже складали протокол за кермування у стані сп’яніння.

Як видно на відео, затриманий підтверджує, що він Мельник Євген Олександрович, 1.07.1989 р.н. Однак він заперечує, що перебував за кермом автомобіля.

Як повідомлялося, патрульну поліцію Харкова Євген Мельник очолив 4 вересня 2015 року.

У МВС тоді зазначали, що він - 27-річний киянин, має вищу освіту, 8-разовий чемпіон з веслування. Закінчив Національний університет біоресурсів та природокористування України, а також Національний транспортний університет.

Там також повідомляли, що Мельник є лейтенантом міліції, працював у патрульній службі місті Києва та вже встиг розкрити кілька резонансних злочинів.

11 листопада 2015 року патрульну поліцію Харкова очолила Ольга Юськевич.

Повідомлялося, що Мельник продовжить службу на керівних посадах в Управлінні патрульної поліції Києва.