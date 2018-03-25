В Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника, который находился в нетрезвом состоянии за рулем.

Эту информацию подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая.

По ее словам, Мельник был уволен из полиции еще в прошлом году.

В субботу вечером его задержали сотрудники патрульной полиции в Святошинском районе Киева.

"Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. На него был составлен протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством людьми в состоянии опьянения)", - сообщила Кутовая.

Она добавила, что Мельник пытался убежать, а при задержании оказал сопротивление, и к нему были применены спецсредства.

"Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он проходил у врача-нарколога, результаты будут через несколько дней", - добавила пресс-секретарь патрульной полиции.

Позже Кутовая уточнила, что на Мельника были также составлены протоколы по статьям 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов).

После составления протоколов нарушителя отпустили. Теперь протоколы должны быть направлены в суд.

Ранее "Киев оперативный" сообщил, что возле ТРЦ Lavina автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого был Мельник, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего за ним началось преследование. Остановили его на улице Рубежовской.

"Сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Когда задержали, господин совершал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо (нападение на работника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа)", - говорится в сообщении.

"Киев оперативный" отмечает, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на месте (на приборе "Драгер") отказался и поехал к врачу-наркологу.

Отмечается, что на Мельника в 2014 году уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения.

Как видно на видео, задержанный подтверждает, что он Мельник Евгений Александрович, 1.07.1989 г.р. Однако он отрицает, что находился за рулем автомобиля.

Как сообщалось, патрульную полицию Харькова Евгений Мельник возглавил 4 сентября 2015 года.

В МВД тогда отмечали, что он - 27-летний киевлянин, имеет высшее образование, 8-кратный чемпион по гребле. Окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, а также Национальный транспортный университет.

Там также сообщали, что Мельник является лейтенантом милиции, работал в патрульной службе города Киев и уже успел раскрыть несколько резонансных преступлений.

11 ноября 2015 года патрульную полицию Харькова возглавила Ольга Юскевич.

Сообщалось, что Мельник продолжит службу на руководящих должностях в Управлении патрульной полиции Киева.