В Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника, который находился в нетрезвом состоянии за рулем.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

По данным издания, возле ТРЦ Lavina автомобиль Mitsubishi Lancer проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего за ним началось преследование. Остановили его на улице Рубежовской.

"Сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Когда задержали, господин совершал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо (нападение на работника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа)", - говорится в сообщении.

"Киев оперативный" отмечает, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на месте (на приборе "Драгер") отказался и поехал к врачу-наркологу.

Отмечается, что на Мельника в 2014 году уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения.

Как видно на видео, задержанный подтверждает, что он Мельник Евгений Александрович, 1.07.1989 г.р. Однако он отрицает, что находился за рулем автомобиля.

Как сообщалось, патрульную полицию Харькова Евгений Мельник возглавил 4 сентября 2015 года.

В МВД тогда отмечали, что он - 27-летний киевлянин, имеет высшее образование, 8-кратный чемпион по гребле. Окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, а также Национальный транспортный университет.

Там также сообщали, что Мельник является лейтенантом милиции, работал в патрульной службе городе Киев и уже успел раскрыть несколько резонансных преступлений.

11 ноября 2015 года патрульную полицию Харькова возглавила Ольга Юскевич.

Сообщалось, что Мельник продолжит службу на руководящих должностях в Управлении патрульной полиции Киева.