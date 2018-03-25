Екс-лідера Каталонії затримали на дансько-німецькому кордоні

Німецька поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона після перетину ним кордону з Данією.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на адвоката Пучдемона Жауме Алонсо-Куевілляса.

Пучдемона затримали невдовзі після полудня у федеральній землі Шлезвіг-Голштейн на підставі європейського ордеру на арешт, виданного Іспанією. Він подорожував з Данії автомобілем і прямував до Гамбурга, звідки мав намір вирушити до Бельгії.

Німецький кримінальний кодекс передбачає за злочини, які інкримінуються Пучдемону в Іспанії, від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

За даними адвоката, зараз німецька поліція проводить усі нобхідні в рамках європейського ордеру на арешт перевірки.

Раніше повідомлялося, що Карлес Пучдемон залишив територію Фінлядії, уникнувши таким чином арешту.

Як повідомлялося, Верховний суд Іспанії повідомив, що видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських політиків-утікачів, в тому числі на арешт колишнього глави регіону Карлеса Пучдемона.

Іспанський суд домагався екстрадиції Пучдемона з Брюсселя в минулому році, але пізніше скасував ордер на тлі побоювань, що Бельгія може видати його Іспанії, але обмежити важкість злочинів, у яких його можна буде звинуватити.

Європейська правда