Экс-лидера Каталонии задержали на датско-немецкой границе

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Воскресенье, 25 марта 2018, 14:03

Немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией.

Об этом сообщает El Pais  со ссылкой на адвоката Пучдемона Жауме Алонсо-Куевилляса.

Пучдемона задержали вскоре после полудня в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией. Он путешествовал из Дании автомобилем и направлялся в Гамбург, откуда намеревался отправиться в Бельгию.

Немецкий уголовный кодекс предусматривает за преступления, которые инкриминируются Пучдемону в Испании, от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

По данным адвоката, сейчас немецкая полиция проводит все необходимые в рамках европейского ордера на арест проверки.

Ранее сообщалось, что Карлес Пучдемон покинул территорию Финляндии, избежав таким образом ареста.

Как сообщалось, Верховный суд Испании сообщил, что выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона.

Испанский суд добивался экстрадиции Пучдемона из Брюсселя в прошлом году, но позднее отменил ордер на фоне опасений, что Бельгия может выдать его Испании, но ограничить тяжесть преступлений, в которых его можно будет обвинить.

Европейская правда

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Темы: Испания
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