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У Кемерово масштабна пожежа в ТРЦ: загинули діти

Неділя, 25 березня 2018, 14:54

При пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово (РФ) загинули троє дітей та жінка, більше 20 людей постраждали.

Цю інформацію уточнили в Слідчому комітеті РФ.

За попередньою інформацією, загинули троє дітей і одна жінка, які перебували в момент пожежі в дитячій ігровій кімнаті.

Крім того, 26 людей звернулися або були госпіталізовані до медичних закладів міста.

Разом з тим співробітниками МНС продовжуються роботи з ліквідації вогню і порятунку людей.

Крім того, за попередніми даними, в двох залах кінотеатру, розташованого в ТРЦ, стався обвал стелі.

Справу передано для подальшого розслідування до Головного слідчого управління СК Росії.

Раніше РИА Новости з посиланням на екстрені служби регіону повідомляло, що загинуло 4 дітей.

Як розповіли в Слідчому комітеті, тіла дітей знайшли в дитячій кімнаті. Вони загинули від отруєння продуктами горіння.

За словами джерела, площа займання досягла півтори тисячі квадратних метрів.

У МНС повідомили, що осередок займання – на верхньому поверсі. Там розташовані кілька кінозалів і дитячі ігрові майданчики з атракціонами.

До гасіння пожежі залучили понад 210 осіб і 48 одиниць техніки. До місця події направили лабораторію для вимірів гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в навколишньому повітрі. Рух біля торгового центру перекрито.

Водночас на відео видно, як людина вистрибує з вікна, намагаючись врятуватися. 

СК порушив кримінальну справу. Слідчі допитують свідків та очевидців події. Також встановлюються власники і орендарі приміщень торгового центру.

Теми: Росія
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