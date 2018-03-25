В Кемерово при пожаре в ТРЦ погибли 4 детей

1412 просмотров
Воскресенье, 25 марта 2018, 14:54

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) погибли четыре ребенка, еще десять человек пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Как рассказали в Следственном комитете, тела детей нашли в детской комнате. Они погибли от отравления продуктами горения.

По словам источника, площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров.

В МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

К тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия направили лабораторию для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе. Движение возле торгового центра перекрыто.

Спасти удалось 20 человек. Всего эвакуировали сто.

В то же время, на видео видно, как человек выпрыгивает из окна, пытаясь спастись.

СК возбудил уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Росcия
powered by lun.ua
По теме
Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских дипломатов 25 марта 2018, 14:37
Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее - Гройсман 25 марта 2018, 14:16
РФ транслирует пропаганду в ЕС, используя британскую лицензию на вещание 25 марта 2018, 07:46
Все новости
Главные новости
Экс-лидера Каталонии задержали на датско-немецкой границе
В Беларуси задержали Статкевича и еще десятки людей
Экс-главу патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение
Сутки в АТО Боевики резко увеличили количество обстрелов
Все новости
психология

Что такое эмоциональный интеллект и как он влияет на жизнь

Лайфхаки

Игры, которые не дадут скучать в дороге