При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) погибли четыре ребенка, еще десять человек пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Как рассказали в Следственном комитете, тела детей нашли в детской комнате. Они погибли от отравления продуктами горения.

По словам источника, площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров.

В МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

К тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия направили лабораторию для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе. Движение возле торгового центра перекрыто.

Спасти удалось 20 человек. Всего эвакуировали сто.

В то же время, на видео видно, как человек выпрыгивает из окна, пытаясь спастись.

СК возбудил уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра.