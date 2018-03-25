В Кемерово масштабный пожар в ТРЦ: погибли дети
При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (РФ) погибли трое детей и женщина, более 20 человек пострадали.
Эту информацию уточнили в Следственном комитете РФ.
По предварительной информации, погибли трое детей и одна женщина, находившиеся в момент пожара в детской игровой комнате.
Кроме того, 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города.
Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются.
Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка.
Дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.
Ранее РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона сообщало, что при пожаре погибли четыре ребенка.
Как рассказали в Следственном комитете, тела детей нашли в детской комнате. Они погибли от отравления продуктами горения.
По словам источника, площадь возгорания достигла полутора тысяч квадратных метров.
В МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.
К тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия направили лабораторию для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе. Движение возле торгового центра перекрыто.
В то же время, на видео видно, как человек выпрыгивает из окна, пытаясь спастись.
СК возбудил уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра.