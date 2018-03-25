МЗС Польщі: ми не прагнемо обирати героїв для України

В МЗС Польщі називають невиправданими звинувачення у тому, що Варшава намагається обирати героїв для України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький, повідомляє видання Wpolityce.

"Думка про те, що Варшава хоче вибирати Україні героїв чи впливати на зміст українських підручників з історії є цілковито невиправдана" - заявив він.

Однак за словами Ціхоцького, уряд Польщі ніколи не погодиться на те, щоб у поляків відібрали право на поховання їхніх близьких.

Бартош Ціхоцький, який очолює міжурядову групу щодо історично-правового діалогу з Ізраїлем, у відповідь на питання, чому не було створено аналогічну групу щодо України відповів, що польська пропозиція створити "політичний механізм для врегулювання всіх цих питань, щодо яких обидві сторони мають свої очікування або претензії, такі як пошук тлінних останків, ексгумації, святкування або повернення культурних благ", не викликала зацікавлення Києва.

За його словами, Польща не можу погодитися на комісію, яка стосуватиметься лише закону про Інститут національної пам’яті.

"Тим більше, що коли у 2015 році в Україні був прийнятий пакет історичних законів, ніхто не запропонував нам жодної двосторонньої комісії, хоча за ці два роки Варшава неодноразово за допомогою політичних каналів звертала увагу на ці закони, просила врахувати наші застереження" - зазначив Ціхоцький.

За його словами, президент Польщі Анджей Дуда, відправивши "історичний" закон на оцінку Конституційного суду і так "спромігся на те, на що не спромігся його український колега Петро Порошенко".

Європейська правда