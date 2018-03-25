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МИД Польши: мы не хотим выбирать героев для Украины

Воскресенье, 25 марта 2018, 15:07

В МИД Польши называют неоправданными обвинения в том, что Варшава пытается выбирать героев для Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, сообщает издание Wpolityce.

"Мысль о том, что Варшава хочет выбирать Украине героев или влиять на содержание украинских учебников по истории является совершенно неоправданна", - заявил он.

Однако по словам Цихоцкого, правительство Польши никогда не согласится на то, чтобы у поляков отобрали право на захоронения их близких.

Бартош Цихоцкий, который возглавляет межправительственную группу по историческо-правовому диалогу с Израилем, в ответ на вопрос, почему не была создана аналогичная группа по Украине ответил, что польское предложение создать "политический механизм для урегулирования всех этих вопросов, относительно которых обе стороны имеют свои ожидания или претензии, такие как поиск останков, эксгумации, празднование или возвращение культурных благ", не вызвало заинтересованность Киева.

По его словам, Польша не может согласиться на комиссию, которая будет касаться только закона об институте национальной памяти.

"Тем более, что когда в 2015 году в Украине был принят пакет исторических законов, никто не предложил нам ни одной двусторонней комиссии, хотя за эти два года Варшава неоднократно за помощью политических каналов обращала внимание на эти законы, просила учесть наши предостережения", - отметил Цихоцкий.

По его словам, президент Польши Анджей Дуда, отправив "исторический" закон на оценку Конституционного суда и так "сподобился на то, на что не смог сподобитьсяего украинский коллега Петр Порошенко".

Европейская правда

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Темы: Польша
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