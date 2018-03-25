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На Майдані пройшла акція солідарності з білоруським народом

Неділя, 25 березня 2018, 16:17

Представники білоруської діаспори в Україні та небайдужі українці провели у неділю в Києві акцію солідарності з білоруським народом "Година свободи".

Участь у заході на Майдані Незалежності взяли близько сотні осіб, повідомляє Укрінформ.

 
Фото Радіо Свобода

Акція присвячена 100-річчю проголошення Білоруської народної республіки (День волі).

Співкерівник Білоруського центру в Україні "Сябри" Олег Овчинников зазначив, що з 1993 року білоруси відзначають День волі, проводячи акції та мітинги. Хоча після 1995 року це свято фактично заборонене, а масові акції розганяються силою, відбуваються арешти активістів.

"І тому сьогоднішньою акцією ми не просто святкуємо, а й привертаємо увагу громадськості та політиків до проблем, які мають місце в Білорусі", - заявив він.

 

Учасники акції тримали, поруч з прапорами України, біло-червоні-білі прапори та іншу символіку БНР.

За допомогою підсилювача звуку були проголошені промови активістів, також транслювалися білоруські патріотичні пісні.

Серед учасників акції були й українські добровольці-учасники АТО, які, за їх словами, прийшли підтримати братський білоруський народ  та висловити солідарність зі своїми побратимами-білоруськими добровольцями.

З Майдану Незалежності учасники акції пройшли до вулиці Грушевського до стадіону "Динамо", де вшанували пам'ять Михайла Жизневського — білоруського активіста Революції гідності, який загинув у Києві в січні 2014 року.

Далі святкування 100-річчя БНР у Києві переміститься до скверу "Доброволець" на Троєщині — там пройде урочистий захід, присвячений підняттю прапора на честь білорусів-добровольців в АТО.

Відзначення 100-річчя проголошення БНР у Києві розпочалося зі святкового концерту, який пройшов 24 березня в колонній залі КМДА. У ході заходу перед глядачами, зокрема, виступили українські та білоруські артисти.

Теми: КиївБілорусьакції
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