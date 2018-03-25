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На Майдане прошла акция солидарности с белорусским народом

Воскресенье, 25 марта 2018, 16:17

Представители белорусской диаспоры в Украине и неравнодушные украинцы провели в воскресенье в Киеве акцию солидарности с белорусским народом "Час свободы".

Участие в мероприятии на Майдане Независимости приняли около сотни человек, сообщает Укринформ.

 
Фото Радио Свобода

Акция посвящена 100-летию провозглашения Белорусской народной республики (День свободы).

Соруководитель Белорусского центра в Украине "Сябры" Олег Овчинников отметил, что с 1993 года белорусы отмечают День свободы, проводя акции и митинги. Хотя после 1995 года этот праздник фактически запрещен, а массовые акции разгоняются силой, происходят аресты активистов.

"И поэтому сегодняшней акцией мы не просто празднуем, но и привлекаем внимание общественности и политиков к проблемам, которые имеют место в Беларуси", - заявил он.

Участники акции держали, рядом с флагами Украины, бело-красные-белые флаги и другую символику БНР.

 

С помощью усилителя звука были провозглашены речи активистов, также транслировались белорусские патриотические песни.

Среди участников акции были и украинские добровольцы-участники АТО, которые, по их словам, пришли поддержать братский белорусский народ и выразить солидарность со своими собратьями-белорусскими добровольцами.

С Майдана Независимости участники акции прошли по улице Грушевского к стадиону "Динамо", где почтили память Михаила Жизневского - белорусского активиста Революции достоинства, погибшего в Киеве в январе 2014 года.

Далее празднование 100-летия БНР в Киеве переместится в сквер "Доброволец" на Троещине - там пройдет торжественное мероприятие, посвященное поднятию флага в честь белорусов-добровольцев в АТО.

Празднование 100-летия провозглашения БНР в Киеве началось с праздничного концерта, который прошел 24 марта в колонном зале КГГА. В ходе мероприятия перед зрителями, в частности, выступили украинские и белорусские артисты.

Темы: КиевБеларусьакции
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