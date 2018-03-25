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Ryanair може літати в 6 українських міст

Неділя, 25 березня 2018, 16:24
Ryanair може літати в 6 українських міст

У планах авіакомпанії Ryanair на дальню перспективу можуть з'явитися перельоти в аеропорт Дніпра, це шосте українське місто, щодо якої озвучувалися плани перевізника.

Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає ЦТС.

"З планів: збільшення кількості аеропортів, з яких будуть відправлятися рейси. Зараз розглядаються Одеса, Харків, Херсон, Дніпро", - написав міністр, коментуючи підписання договорів між ірландським лоукостером і аеропортами Бориспіль і Львів.

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

Рекомендуємо почитати: Сів і полетів: чого очікувати пасажирам Ryanair

Економічна правда

Теми: авіа
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