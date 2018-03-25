Ryanair может летать в 6 украинских городов

В планах авиакомпании Ryanair на дальнюю перспективу могут появиться перелеты в аэропорт Днипра, это шестой украинский город, в отношении которого озвучивались планы перевозчика.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает ЦТС.

"Из планов: увеличение количества аэропортов, из которых будут отправляться рейсы. Сейчас рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон, Днипро", - написал министр, комментируя подписание договоров между ирландским лоукостером и аэропортами Борисполь и Львов.

Напомним, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

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Экономическая правда