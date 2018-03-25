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Правозахисники назвали ЗМІ Криму, які використовують "мову ворожнечі"

Неділя, 25 березня 2018, 18:37

У засобах масової інформації, які працюють в анексованому Криму, зафіксовано сотні випадків використання "мови ворожнечі" проти українців, кримських татар, членів Меджлісу, мусульман, прихожан УПЦ КП та інших груп.

Про це йдеться у звіті українських правозахисників про мову ворожнечі в інформаційному просторі Криму в період з 2014 до 2017 роки, який представили у Києві 25 березня, повідомляє "Крим.Реалії".

"Згідно з дослідженням, "мову ворожнечі" більше за все використовували проти таких груп, як українці, кримські татари, прихильники Євромайдану, члени Меджлісу кримськотатарського народу, мусульмани, парафіяни української церкви Київського патріархату, журналісти і правозахисники", - зазначила голова правління українського Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

За час моніторингу було зафіксовано 718 прикладів мови агресії.

"Найбільше таких випадків зафіксовано у таких ЗМІ: "Кримінформ" - 23%, "Форпост" - 35%, НТС Севастополь -13%,"РІА Крим" - 15%", - повідомила експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

Раніше правозахисники презентували звіт "Свобода релігії і переконань в Криму", згідно з яким російська влада Криму систематично порушує свободу віросповідання. Найчастіше дискримінації у Криму зазнають мусульмани і парафіяни УПЦ КП.

Теми: КриманексіяЗМІ
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