Правозащитники назвали СМИ Крыма, которые используют "язык вражды"

В средствах массовой информации, которые работают в аннексированном Крыму, зафиксированы сотни случаев использования "языка вражды" против украинцев, крымских татар, членов Меджлиса, мусульман, прихожан УПЦ КП и других групп.

Об этом речь идет в отчете украинских правозащитников о языке вражды в информационном пространстве Крыма в период с 2014 по 2017 года, который представили в Киеве 25 марта, сообщает "Крым.Реалии".

"Согласно исследованию, "язык вражды" больше использовали против таких групп, как украинцы, крымские татары, сторонники Евромайдана, члены Меджлиса крымскотатарского народа, мусульмане, прихожане украинской церкви Киевского патриархата, журналисты и правозащитники", – отметила председатель правления украинского Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

За время мониторинга было зафиксировано 718 примеров языка агрессии.

"Больше всего таких случаев зафиксировано в таких СМИ: "Крыминформ" – 23%, "Форпост" – 35%, НТС Севастополь –13%, "РИА Крым" – 15%", - сообщила эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

Ранее правозащитники презентовали отчет "Свобода религии и убеждений в Крыму", согласно которому российские власти Крыма систематически нарушают свободу вероисповедания. Чаще всего дискриминации в Крыму подвергаются мусульмане и прихожане УПЦ КП.