Путін готовий на поступки у питанні Донбасу - ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін прагнутиме залишити за Кремлем "зони впливу" у світі, тому готовий йти на поступки в питанні Донбасу, реалізовуючи боснійський чи косовський сценарій.

Про це йдеться у статті американського журналу "TIME".

"Путін сподівається, що відносини із Заходом покращаться. Він не мріє про світову війну, він мріє про нову Ялтинську конференцію, мирну конференцію, яка відбулася в Криму в 1944 році, і зібрала разом Сталіна, Рузвельта й Черчілля. На той час лідери країн, які перемогли Другу світову війну, поділили світ на зони впливу", - підкреслює видання.

"Президент РФ хоче нових зон впливу, нових чітких правил гри. Він прагне, щоб Захід визнав, що територія, яка колись належала СРСР (можливо, включно із сусідніми країнами), повинна бути у сфері відповідальності РФ. Він хоче отримати гарантії та відповідні почесті", - йдеться у статті.

"Путін відкидає як лицемірство заяви канцлера ФРН Ангели Меркель та екс-президента США Барака Обами про те, що цих сфер впливу не існує у сучасному світі. Йому просто потрібні західні лідери, які готові до переговорів", - пише "TIME".

"Впродовж наступного терміну Путін готовий вирішувати питання Донбасу. Джерела в МЗС РФ повідомили нам, що Путін готовий зробити східну Україну регіоном, контрольованим тимчасовою міжнародною адміністрацією, як це було в Боснії та Герцеговині чи Косово", - наголошує журнал.

"Але він не готовий йти на поступки в питанні Криму. Путін вважає: оскільки населення Криму задоволене анексією РФ, то це означає, що справедливість була забезпечена й нічого не потрібно змінювати", - пише видання.

"Путін не стане одразу втілювати будь-які свої плани - принаймні, до чемпіонату світу з футболу. Він не поспішатиме ділитися своїми планами навіть з оточенням, "він любить сюрпризи, тому чим пізніше про це дізнаватимуться інші, тим краще", - прогнозує "TIME".

Як повідомлялось, президент РФ заявив, що ситуація на окупованій частині Донбасу набуває ознак замороженого конфлікту, і він знову просуває ідею закону про особливий статус Донбасу.