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Американські літаки провели чергову розвідку біля узбережжя Криму

Понеділок, 26 березня 2018, 05:45

Безпілотник RQ-4B Global Hawk і патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon 25 березня здійснили нові розвідувальні польоти уздовж берегової лінії окупованого РФ Кримського півострова.

Про це йдеться у моніторингових даних західних авіаційних ресурсів, передає "Інтерфакс-Україна".

Безпілотник з бортовим номером 10-2043 вилетів уранці, 25 березня, з авіабази Сігонелла на Сицилії, і протягом кількох годин літав уздовж південно-західного і південного узбережжя Криму і узбережжя Краснодрського краю РФ до Сочі.

Розвідник летів на висоті 16 тис. метрів і швидкості близько 600 км на годину.

RQ-4A Global Hawk наближався до берегів Криму (в районі Севастополя й Алупки) і Краснодарського краю (в районі Туапсе) на відстань близько 40 км.

Перед цим безпілотник ВПС США провів другий за останні дві доби багатогодинний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі, в ході якого наближався на відстань приблизно від 40 до 60 км до районів Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей РФ, які межують з Луганською областю.

"З урахуванням можливостей ведення розвідки RQ-4А Global Hawk міг спостерігати за всією територією самопроголошених ДНР і ЛНР, а також великою частиною території прикордонних областей Росії", - йдеться у повідомленні.

Морський розвідник P-8A Poseidon з бортовим номером 169 011 також зробив багатогодинний політ поблизу морських кордонів Криму. Він виконував завдання спочатку на захід від Севастополя над міжнародними водами Чорного моря, а потім у західній частині Криму на висоті 8,6 тис. метрів.

Теми: КримСША
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