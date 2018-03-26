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Американские самолеты провели очередную разведку возле побережья Крыма

Понедельник, 26 марта 2018, 05:45

Беспилотник RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon 25 марта совершили новые разведывательные полеты вдоль береговой линии оккупированного РФ Крымского полуострова.

Об этом говорится в мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает "Интерфакс-Украина".

Беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел утром, 25 марта, с авиабазы ​​Сигонелла на Сицилии, и в течение нескольких часов летал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодрського края РФ до Сочи.

Разведчик летел на высоте 16 тыс. метров и скорости около 600 км в час.

RQ-4A Global Hawk приближался к берегам Крыма (в районе Севастополя и Алупки) и Краснодарского края (в районе Туапсе) на расстояние около 40 км.

Перед этим беспилотник ВВС США провел второй за последние двое суток многочасовой полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого приближался на расстояние примерно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ.

"С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России", - говорится в сообщении.

Морской разведчик P-8A Poseidon с бортовым номером 169 011 также сделал многочасовой полет возле морских границ Крыма. Он выполнял задание сначала к западу от Севастополя над международными водами Черного моря, а затем у западной части Крыма на высоте 8,6 тыс. метров.

Темы: КрымСША
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