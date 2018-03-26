Доба в АТО: 44 обстріли, загинув військовий

263 перегляди
Понеділок, 26 березня 2018, 06:50

За минулу добу, 25 березня, зафіксовано 44 обстріли з боку бойовиків, 1 військовий загинув, ще 1 - отримав бойову травму.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів агресор обстріляв наші оборонні укріплення в Опитному, Лебединському та Широкиному, а з мінометів 82 калібру й танку вів вогонь поблизу Пісків", - йдеться у звіті.

Крім цього, 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети - в районі Верхньоторецького та Павлополя.

З БМП окупанти вели вогонь по силах АТО поблизу Гнутового, зі стрілецької зброї - неподалік шахти Бутівка, Кам’янки, Мар’їнки та Красногорівки.

На Луганському напрямку зафіксовано 2 обстріли позицій сил АТО.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні позиції ЗСУ в Новгородському, а з великокаліберних кулеметів поблизу - Троїцького.

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: АТО Донбас
powered by lun.ua
По темі
У зоні АТО зафіксували 19 обстрілів, загинув військовий 25 березня 2018, 19:03
Доба в АТО: Бойовики різко збільшили кількість обстрілів 25 березня 2018, 08:02
У зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий, ще одного поранено 24 березня 2018, 20:06
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 44 обстріли, загинув військовий
Путін готовий на поступки у питанні Донбасу - ЗМІ
Пожежа у Кемерово: серед загиблих - 9 дітей
Пожежу у російському ТЦ ліквідували, 40 загиблих
Усі новини
психологія

Харчова залежність та 5 кроків до її подолання

інфографіка

Що має бути у тарілці людини, яка правильно харчується