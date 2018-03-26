Доба в АТО: 44 обстріли, загинув військовий

За минулу добу, 25 березня, зафіксовано 44 обстріли з боку бойовиків, 1 військовий загинув, ще 1 - отримав бойову травму.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів агресор обстріляв наші оборонні укріплення в Опитному, Лебединському та Широкиному, а з мінометів 82 калібру й танку вів вогонь поблизу Пісків", - йдеться у звіті.

Крім цього, 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети - в районі Верхньоторецького та Павлополя.

З БМП окупанти вели вогонь по силах АТО поблизу Гнутового, зі стрілецької зброї - неподалік шахти Бутівка, Кам’янки, Мар’їнки та Красногорівки.

На Луганському напрямку зафіксовано 2 обстріли позицій сил АТО.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні позиції ЗСУ в Новгородському, а з великокаліберних кулеметів поблизу - Троїцького.



