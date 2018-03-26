Сутки в АТО: 44 обстрелы, погиб военный

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Понедельник, 26 марта 2018, 06:50

За прошедшие сутки, 25 марта, зафиксировано 44 обстрела со стороны боевиков, 1 военный погиб, еще 1 - получил боевую травму.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов агрессор обстрелял наши оборонительные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь возле Песков", - говорится в отчете.

Кроме этого, 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - в районе Верхнеторецкого и Павлополя.

Из БМП оккупанты вели огонь по силам АТО возле Гнутового, из стрелкового оружия - неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.

На Луганском направлении зафиксировано 2 обстрела позиций сил АТО.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Троицкого.

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Темы: АТО Донбасс
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