Сутки в АТО: 44 обстрелы, погиб военный
За прошедшие сутки, 25 марта, зафиксировано 44 обстрела со стороны боевиков, 1 военный погиб, еще 1 - получил боевую травму.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностям 120 мм минометов агрессор обстрелял наши оборонительные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь возле Песков", - говорится в отчете.
Кроме этого, 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - в районе Верхнеторецкого и Павлополя.
Из БМП оккупанты вели огонь по силам АТО возле Гнутового, из стрелкового оружия - неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.
На Луганском направлении зафиксировано 2 обстрела позиций сил АТО.
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Троицкого.