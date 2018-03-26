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Консул з’ясовує, чи українці не постраждали в пожежі в Кемеровому

Понеділок, 26 березня 2018, 09:20
Консул з’ясовує, чи українці не постраждали в пожежі в Кемеровому

Український консул у Новосибірську перевіряє інформацію, чи громадяни України могли бути серед загиблих і постраждалих внаслідок пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в місті Кемерове.

Про це повідомив "Українській правді" заступник директора департаменту консульської служби МЗС – начальник управління консульського забезпечення Василь Кирилич.

За його словами, компетентні органи РФ поки що не надають інформацію про загиблих та постраждалих у цій трагедії.

Як відомо, 25 березня в російському торговельно-розважальному центрі у Кемеровому виникла пожежа. Сигналізація не спрацювала, багато відвідувачів магазину виявилися заблокованими всередині приміщень ТРЦ.

За останніми даними, загинули 53 людини, в тому числі не менше 9 дітей. У списках зниклих безвісти – десятки людей, у тому числі десятки дітей, пише Meduza.

У будівлі ТЦ завалилися два з трьох кінозалів – вони провалилися з четвертого на третій поверх. Роботи з розбору завалів тривають.

Пожежу остаточно не ліквідовано. Пожежні змогли проникнути в усі приміщення лише за 12 годин після початку пожежі.

Люди масово здають кров для постраждалих у пожежі.

Слідчі затримали чотирьох осіб. Імена затриманих офіційно не розкриваються, але відомо, що серед них орендар приміщення, де був епіцентр пожежі, і голова керуючої компанії, що відповідала за ТЦ.

"Меш" також пише, що затримано власника "Зимової вишні" Надію Суденнок і відповідального за пожежну безпеку Соболєва.

Кримінальну справу порушено за статтями про заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки та надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

У перші години після початку пожежі стало відомо, що займання, швидше за все, виникло в дитячій ігровій зоні поруч із кінотеатром.

Заступник губернатора Кемеровської області РФ Володимир Чернов заявив, що хтось із дітей міг підпалити поролоновий наповнювач у батутному басейні. Аніматор Євген, який працював у ТЦ, розповів, що причиною пожежі могли стати свічки, запалені на дитячому святі.

За інформацією "Интерфакс", розглядається також версія про несправну електропроводку.

Теми: РосіяМЗСнадзвичайна подія
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