Консул выясняет, не пострадали ли украинцы при пожаре в Кемерово

Украинский консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли граждане Украины быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово.



Об этом сообщил "Украинской правде" заместитель директора департамента консульской службы МИД – начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.



По его словам, компетентные органы РФ пока не предоставляют информацию о погибших и пострадавших в этой трагедии.



Как известно, 25 марта в российском торгово-развлекательном центре в Кемерово возник пожар. Сигнализация не сработала, многие посетители магазина оказались заблокированы внутри помещений ТРЦ.

По последним данным, погибли 53 человека, в том числе не менее 9 детей. В списках пропавших без вести – десятки человек, в том числе десятки детей, пишет Meduza.

В здании ТРЦ завалились два из трех кинозалов – они провалились с четвертого на третий этаж. Работы по разбору завалов продолжаются.

Пожар окончательно не потушен. Пожарные смогли проникнуть во все помещения только через 12 часов после начала пожара.

Люди массово сдают кровь для пострадавших в пожаре.

кемеровский областной центр переливания крови сейчас pic.twitter.com/TpKFeXos9Y — Лена Белкина (@Belk_Ing) March 26, 2018

Следователи задержали четырех человек. Имена задержанных официально не раскрываются, но известно, что среди них арендатор помещения, где был эпицентр пожара, и глава управляющей компании, отвечавшей за ТЦ.

"Мэш" также пишет, что задержаны владелец "Зимней вишни" Надежда Суденнок и ответственный за пожарную безопасность Соболев.



Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В первые часы после начала пожара стало известно, что возгорание, скорее всего, возникло в детской игровой зоне рядом с кинотеатром.

Заместитель губернатора Кемеровской области РФ Владимир Чернов заявил, что кто-то из детей мог поджечь поролоновый наполнитель в батутном бассейне. Работавший в ТЦ аниматор Евгений рассказал, что причиной пожара могли стать свечи, зажженные на детском празднике.

По информации "Интерфакса", рассматривается также версия о неисправной электропроводке.