У МЗС Польщі хочуть держагенцію у справах українських мігрантів

У Польщі пропонують створити державну агенцію для українських мігрантів, яка б займалась захистом їхніх трудових прав.

Таку думку висловив у інтерв’ю "Європейській правді" заступник голови МЗС Польщі Бартош Цихоцький.

Дипломат повідомив, що у Польщі працюють близько двох мільйонів українських робітників і польські фірми потребують українських працівників, проте ці дві групи ніяк не пов’язані між собою.

"Можливо, доцільним було б створити державну агенцію, яка працювала б і в Україні, і в Польщі, яка інформувала би українців, які є вакансії, які є ставки", - каже заступник міністра.

Разом з тим ця агенція займалася б захистом трудових прав українськх мігрантів та стежила б за дотриманням обов'язку оплати пенсійного внеску.

Читайте також: "Заступник глави МЗС Польщі: Ми не приховуємо історичні злочини проти українців".