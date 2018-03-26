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У МЗС Польщі хочуть держагенцію у справах українських мігрантів

Понеділок, 26 березня 2018, 10:19

У Польщі пропонують створити державну агенцію для українських мігрантів, яка б займалась захистом їхніх трудових прав.

Таку думку висловив у інтерв’ю "Європейській правді" заступник голови МЗС Польщі Бартош Цихоцький.

Дипломат повідомив, що у Польщі працюють близько двох мільйонів українських робітників і польські фірми потребують українських працівників, проте ці дві групи ніяк не пов’язані між собою.

"Можливо, доцільним було б створити державну агенцію, яка працювала б і в Україні, і в Польщі, яка інформувала би українців, які є вакансії, які є ставки", - каже заступник міністра.

Разом з тим ця агенція займалася б захистом трудових прав українськх мігрантів та стежила б за дотриманням обов'язку оплати пенсійного внеску.

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Теми: Польща
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