В МИД Польши хотят госагентство по делам украинских мигрантов

В Польше предлагают создать государственное агентство для украинских мигрантов, которое занималось бы защитой их трудовых прав.

Такое мнение высказал в интервью "Европейской правде" заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

Дипломат сообщил, что в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работников, однако эти две группы никак не связаны между собой.

"Возможно, целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии ", - говорит замминистра.

Вместе с тем это агентство занималось бы защитой трудовых прав украинськх мигрантов и следило за соблюдением обязанности уплаты пенсионного взноса.

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