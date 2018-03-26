В МИД Польши хотят госагентство по делам украинских мигрантов

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Понедельник, 26 марта 2018, 10:19

В Польше предлагают создать государственное агентство для украинских мигрантов, которое занималось бы защитой их трудовых прав.

Такое мнение высказал в интервью "Европейской правде" заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

Дипломат сообщил, что в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работников, однако эти две группы никак не связаны между собой.

"Возможно, целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии ", - говорит замминистра.

Вместе с тем это агентство занималось бы защитой трудовых прав украинськх мигрантов и следило за соблюдением обязанности уплаты пенсионного взноса.

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Темы: Польша
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