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Поляки з тестем Насірова відремонтують "Краковець" і "Шегині" за 22 млн євро

Понеділок, 26 березня 2018, 10:24

Державна фіскальна служба планує замовити у польських компаній реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Польщею до кінця 2020 року на загальну суму 22,45 мільйона євро. 

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Відзначається, що проектування замовляють разом із роботами, тому підсумкова вартість ресурсів та кошториси не опубліковані. Це не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами.

Повідомляється, що фірма "Unibep S.A." реконструює пункт пропуску "Шегині" за 15,55 мільйона євро.

 
Фото з сайту "Наших грошей"

Концепція передбачає систему сканування Rapiscan 624XR, систему охорони периметру Peridect, відеокамери Starlight і Pelco, інженерне обладнання Rainpark тощо.

Субпідрядниками є ТОВ "Ферозіт" (10%), МНВАП "Авіокон Проект" (10%), ТОВ "Альтіс-Констракшн" (5%) із корпорації "Альтіс-Холдинг" Олександра Глімбовського – тестя екс-голови ДФС Романа Насірова, ТОВ "Ростдорстрой" (5%) із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, ТОВ "Креатор Компані" (5%), локальний проектувальник ТОВ "Інститут проектування інфраструктури транспорту" (3%) і польський генеральний проектувальник "AM-Projekt" (2%).

Лабораторію залучать у ТОВ "Будівельна компанія "Ескадор".

Основними акціонерами "Unibep S.A." є Zofia Mikołuszko, Zofia Iwona Stajkowska, Beata Maria Skowrońska з рейтингу "50 найбагатших польок 2017", фонди "Aviva" і "NN OFE".

Фірма "IDS-Bud S.A." збудує ділянку для легкових автівок та автобусів і відновить інфраструктуру української частини пункту пропуску "Краківець" за 6,9 мільйона євро.

Вони повинні виконати будівельні та ремонтні роботи, влаштувати структуровану кабельну мережу, ваговий комплекс, системи відеоконтролю, зчитування номерних знаків і контролю доступу тощо.

Субпідрядником теж є вищезгаданий "Альтіс-Констракшн".

Зазначається, що переможці змагалися між собою та з компанією "T4B Sp z o o" (Польща) з однойменної групи "T4B".

За скаргою останньої в АМКУ на першому етапі конкурентних діалогів відхилили ще одну польську фірму – "Mirbud S.A" – через відсутність договору про залучення інженера-проектувальника та його кваліфікаційного сертифікату.

Із цієї ж причини ДФС відмінила інший тендер щодо пішого переходу у пункті пропуску "Рава-Руська" очікуваною вартістю 1,59 мільйона євро, до якого "Mirbud S.A" спершу допустили.

Фірма "Unibep S.A." 16 березня оскаржила в АМКУ перемогу на тендері щодо "Краківця" компанії "IDS-Bud S.A.", заявивши про необґрунтованість і заниженість ціни останньої.

Адмінколегія прийняла скаргу. Її розглянуть 14 квітня.

Теми: ПольщаНасіровФіскальна служба
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