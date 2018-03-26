Поляки с тестем Насирова отремонтируют "Краковец» и «Шегини» за 22 млн евро

Государственная фискальная служба планирует заказать у польских компаний реконструкцию международных автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей до конца 2020 года на общую сумму 22,45 миллиона евро.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

Отмечается, что проектирование заказывают вместе с работами, поэтому итоговая стоимость ресурсов и сметы не опубликованы. Это не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными ценами.

Сообщается, что фирма "Unibep S.A." реконструирует пункт пропуска "Шегини" за 15,55 миллиона евро.

Фото "Наших грошей"

Концепция предусматривает систему сканирования Rapiscan 624XR, систему охраны периметра Peridect, видеокамеры Starlight и Pelco, инженерное оборудование Rainpark тому подобное.

Субподрядчиками является ООО "Ферозит" (10%), МНПАП "Авиокон Проект" (10%), ООО "Альтис-Констракшн" (5%) с корпорации "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского – тестя экс-главы ГФС Романа Насирова, ООО "Ростдорстрой" (5%) из группы авторитетного бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова, ООО "Креатор Компани" (5%), локальный проектировщик ООО "Институт проектирования инфраструктуры транспорта" (3%) и польский генеральный проектировщик "AM- Projekt " (2%).

Лабораторию привлекут в ООО "Строительная компания "Ескадор".

Основными акционерами "Unibep S.A." является Zofia Mikołuszko, Zofia Iwona Stajkowska, Beata Maria Skowrońska из рейтинга "50 самых богатых полек 2017", фонды "Aviva" и "NN OFE".

Фирма "IDS-Bud S.A." построит участок для легковых автомобилей и автобусов и восстановит инфраструктуру украинской части пункта пропуска "Краковец" за 6,9 миллиона евро.

Они должны выполнить строительные и ремонтные работы, устроить структурированную кабельную сеть, весовой комплекс, системы видеоконтроля, считывания номерных знаков и контроля доступа и тому подобное.

Субподрядчиком тоже является "Альтис-Констракшн".

Отмечается, что победители соревновались между собой и с компанией "T4B Sp z o o" (Польша) из одноименной группы "T4B".

По жалобе последней в АМКУ на первом этапе конкурентных диалогов отклонили еще одну польскую фирму – "Mirbud S.A" – из-за отсутствия договора о привлечении инженера-проектировщика и его квалификационного сертификата.

По этой же причине ГФС отменила другой тендер по пешему переходу в пункте пропуска "Рава-Русская" ожидаемой стоимостью 1,59 миллиона евро, к которому "Mirbud S.A" сначала допустили.

Фирма "Unibep S.A." 16 марта обжаловала в АМКУ победу на тендере по "Краковцу" компании "IDS-Bud S.A.", заявив о необоснованной и заниженной цене последней.

Админколегия приняла жалобу. Ее рассмотрят 14 апреля.