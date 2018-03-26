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У Києві затримали іноземця, який побив нацгвардійця біля посольства

Понеділок, 26 березня 2018, 11:22
У Києві затримали іноземця, який побив нацгвардійця біля посольства

Поліцейські затримали одного із підозрюваних, який із кулаками накинувся на нацгвардійця, що охороняв посольство Республіки Польща.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Києві.

Зазначається, що близько 23.00 25 березня двоє невідомих із кулаками накинулися на військовослужбовця, який знаходився на посту біля посольства Республіки Польща.

Згодом поліцейські, які прибули на виклик, затримали 27-річного чоловіка, громадянина іншої держави. Він відмовився давати пояснення. Іншому нападнику вдалося втекти, його розшукують.

За даними правоохоронців, між військовослужбовцем та двома чоловіками, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Наразі слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу одному із підозрюваних.

Українська правда

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Теми: поліціяКиївНацгвардія
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