В Киеве задержали иностранца, который побил нацгвардейца возле посольства

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Понедельник, 26 марта 2018, 11:22

Полицейские задержали одного из подозреваемых, который с кулаками набросился на нацгвардейца, охранявшего посольство Республики Польша.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что около 23.00 25 марта двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Республики Польша.

Впоследствии полицейские, прибывшие на вызов, задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства. Он отказался давать объяснения. Другому нападавшему удалось скрыться, его разыскивают.

По данным правоохранителей, между военнослужащим и двумя мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Сейчас следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения одному из подозреваемых.

Украинская правда
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Темы: полиция Киев Нацгвардия
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