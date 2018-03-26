В Киеве задержали иностранца, который побил нацгвардейца возле посольства
Полицейские задержали одного из подозреваемых, который с кулаками набросился на нацгвардейца, охранявшего посольство Республики Польша.
Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве.
Отмечается, что около 23.00 25 марта двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Республики Польша.
Впоследствии полицейские, прибывшие на вызов, задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства. Он отказался давать объяснения. Другому нападавшему удалось скрыться, его разыскивают.
По данным правоохранителей, между военнослужащим и двумя мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт, который перерос в драку.
Сейчас следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Также решается вопрос об избрании меры пресечения одному из подозреваемых.