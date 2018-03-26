У Польщі затримали російського шпигуна

Польські ЗМІ у понеділок повідомили про затримання співробітниками Агентства внутрішньої безпеки підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

За даними TVP Info, підозрюваний цікавився діяльністю Міністерства енергетики.

Ім’я затриманого - Марек В. Він підтримував контакти з російськими розвідниками, які працюють під дипломатичним прикриттям у посольстві у Варшаві.

Відзначається, що дії агентства безпеки узгоджувались зі спецслужбами інших країн Європейського Союзу.

Інформацію про затримання підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Як повідомляє Onet.pl, затримання відбулось 23 березня. Підозрюваного арештували на три місяці.

Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв викликаний в МЗС Польщі. Чи пов'язано це із затриманням шпигуна - наразі не відомо.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та кілька європейських країн у понеділок оголосять про видворення російських дипломатівчерез отруєння Сергія Скрипаля та його доньки на території Великої Британії.

Європейська правда